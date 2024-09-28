أعلنت السلطات الأوروبية، أنها "أوصت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الالبناني والإسرائيلي بسبب تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني". وأصدرت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية للأمن الجوي بيانا "يوصي بعدم القيام بأنشطة داخل المجال الجوي للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران"، وذلك "حتى 31 تشرين الأول" في المرحلة الراهنة، على ما أبلغت الوكالة.

كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران: نوصي شركات الطيران الأوروبية بتجنب المجال الجوي لإسرائيل ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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