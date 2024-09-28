اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري، الى ان رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله السيد هاشم صفي الدين بدأ يتولى زمام الأمور، وحزب الله يخطط لقصف مدن قد تكون بينها تل أبيب ردا على اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري: صفي الدين بدأ يتولى زمام الأمور وحزب الله يخطط لقصف مدن قد تكون بينها تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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