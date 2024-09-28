أعلنت وكالة مهر الإيرانية، عن "مقتل العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري في هجوم الضاحية". وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وتقارير إيرانية معلومات عن مقتل العميد عباس نيلفروشان، قائد فيلق القدس في لبنان، بهجوم بيروت.

كانت هذه تفاصيل خبر "مهر" الإيرانية: مقتل العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري في هجوم الضاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.