أردوغان يندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقفها

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي قال إنها جزء من سياسة "الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" التي تنتهجها إسرائيل، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى وقف إسرائيل.

واشار اردوغان الى ان تركيا تندد بالهجمات الأخيرة على لبنان وتقف مع الشعب اللبناني وحكومته وتقدم التعازي في بالضحايا.