"رويترز": انتشال جثة نصرالله من موقع الغارات الإسرائيلية بالضاحية ولم تكن بها جروح مباشرة

أفاد مصدر طبّي ومصدر أمني لوكالة "رويترز"، بأنّه "تمّ انتشال جثّة الأمين العام الرّاحل لـ"حزب الله" السيّد ​حسن نصرالله​، من موقع الغارات الجوّيّة الإسرائيليّة على الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وهي سليمة"، موضحَين أنّ "جثّته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أنّ سبب الوفاة كان صدمة حادّة من قوّة الانفجار".

وكان قد أشار "حزب الله" في بيان أمس، إلى أنّ نصرالله "التحق برفاقه الشّهداء العظام الخالدين، الّذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلاميّة عام 1992 حتّى تحرير لبنان 2000 وإلى النّصر الإلهي المؤزر 2006، وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزّة والشّعب الفلسطيني المظلوم".