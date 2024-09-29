شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسى بحفل أكاديمية الشرطة رسائل طمأنة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 07:42 م

أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة؛ اتسمت بالوضوح والشفافية؛ وبعثت برسائل طمأنة للمصريين على جميع المسارات التى تحافظ على الأمن القومى المصرى.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث مع الشعب المصرى؛ حول محددات وثوابت الأمن القومى المصري؛ وممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال فى ظل الظروف والتحديات الصعبة التى تمر بها المنطقة والعالم.

وأضاف أن الرئيس السيسى حذر منذ العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة من أن استمرار التطورات والتصعيد العسكرى سيؤدى إلى عواقب خطيرة على المنطقة والعالم؛ من خلال اتساع رقعة الصراع.

وأوضح أن الرئيس السيسى حرص فى كلمته أن يوجه رسائل طمأنة للشعب المصرى؛ بتأكيده على أن الأوضاع فى مصر مستقرة وتسير نحو الأحسن؛ وان مصر قادرة على الحفاظ على أمنها القومى.

وأشار إلى أن الرئيس شدد على ضرورة التماسك الداخلى؛ لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية؛ والتحذير من خطورة الشائعات والاكاذيب التى تهدد الاستقرار الداخلى؛ وان الرهان وعى المواطنين لكشف المؤامرات والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مصر بقيادة الرئيس السيسى كان لها رؤية مستقبلية للتحديات التى تهدد المحيط الاقليمى؛ ولذلك نجحت الدولة فى احباط جميع المخططات التى تستهدف الامن القومى المصرى.

وشدد الدكتور ممدوح محمود على أن رجال الشرطة يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة؛ وهى حماية امن واستقرار الوطن؛ وان دورهم لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يمتد ليشمل الحفاظ على قيم العدالة.