شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد يدين تمادي الاحتلال في سياسة الاغتيالات والان مع تفاصيل الخبر

أدان المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تمادي الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاغتيالات، والتي كان آخرها اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله مشيرًا إلى أن التصعيد الذي يشهده الشرق الأوسط، يجعله ينزلق لحرب شاملة أصبحت على الأبواب.

وقال “صقر”، إن المنطقة على موعد جديد من التصعيد والعنف بعد هذا الاغتيال لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أول من يغزي الدمار في المنطقة إرضاءً لحالة الغرور والطيش الذي يعيشه الآن.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن ما يدور في منطقة الشرق الأوسط يهدد الأمن والاستقرار الدوليين؛ ويؤكد أننا أمام حرب حقيقية تتصارع فيها أطراف متعددة، مؤكدًا أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من مغبة توسيع دائرة الصراع، وفي ظل تغاضي الجميع عن التحذيرات المصرية، أصبح العالم يواجه مآلات هذا التهور الصهيوني.

واختتم رئيس حزب الاتحاد بمطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه “مجلس الأمن الدولي” للقيام بدوره وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدم اللبناني والفلسطيني.

