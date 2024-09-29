شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر منذ بداية الحرب.. تدمير 30 ألف طن ذخيرة لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، بأن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة الأوكرانية تسببت في أكبر تدمير لمخزونات الذخيرة الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأشارت الوزارة إلى هجوم وقع في سبتمبر على مستودع بالقرب من توروبتس في منطقة تفير الروسية شمال غرب موسكو. حرب روسيا وأوكرانيا ويعتقد أن هذا الهجوم دمر ما لا يقل عن 30 ألف طن ذخيرة.

وأفادت الوزارة بأن هجومًا آخر في الساعات الأولى من يوم 21 سبتمبر استهدف مستودعات في تيخوريتسك، في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا وأماكن أخرى في توروبتس، مما تسبب في خسائر كبيرة.

وذكرت التقارير أن الذخائر التي دُمرت عبر المواقع الثلاثة تمثل "أكبر خسارة في الذخيرة الروسية والموردة من كوريا الشمالية خلال الحرب". إمدادات الذخيرة الروسية وذكر التقرير: أنه "من المؤكد أن الضربات ستتسبب، على الأقل، في تعطيل قصير الأجل لإمدادات الذخيرة الروسية للمدفعية والأسلحة الصغيرة".

وقللت القوات الروسية في ذلك الوقت من أهمية هذه الخسائر وأشارت إلى حرائق ناجمة عن شظايا الطائرات المسيرة المتساقطة.

وتقوم وزارة الدفاع البريطانية بتقديم تحديثات استخباراتية منتظمة حول الحرب، بينما ترفض موسكو هذه التقارير وتعدها من قبيل الدعاية.

