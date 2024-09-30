ارتفاع الإصابات بجدري القرود في 15 دولة أفريقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الإبلاغ عن 6603 إصابات مؤكدة بجدري القرود، بما في ذلك 32 حالة وفاة في 15 دولة أفريقية.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل 402 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، فيما لا تزال هناك تحديات تواجه الاختبار والتشخيص والتأكد من حالات الإصابة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وحيث تتسبب الإصابات بسلالة lb MOXV في تفشي المرض وخاصة في مقاطعة كيفو، وتتركز الوفيات في مقاطعات أكواتور وسانكورو وتشوابا وتشوبو.

وأوضحت أنه منذ بدء تفشي المرض في يوليو 2024 في بوروندي، تأثرت 35 مقاطعة من مجموع 49، وحيث يشكل الأطفال دون سن الخامسة 30% من الإصابات المؤكدة.

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