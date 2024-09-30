شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار كراثون يضرب شمال الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب الإعصار كراثون المعروف محليا باسم جوليان، الأقاليم الشمالية بالفلبين اليوم الإثنين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إن الإعصار يمكن أن يصل إلى فئة إعصار قوي.

وكان جوليان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة.

وفي سانتو دومينجو، على مسافة أكثر من 300 كيلومتر شمال مانيلا، نقلت التقارير عن المسؤولين المحليين أن شابا يبلغ من العمر 16 عاما غرق في البحر بعدما جرفته التيارات القوية هو ووالده.

ومازال رجال الإنقاذ يبحثون عن الأب. وغمرت المياه الطريق السريع الوطني في باتاك بينما ضربت السيول بلدة كالايان في إقليم كاجايان مما أجبر بعض الأسر على إخلاء منازلها هي وماشيتها.