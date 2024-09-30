أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله، أننا "فقدنا قائدا حبيبا عزيزا وقائدا على مستوى المنطقة، فالسيد نصر الله قدم للأمة والشعب ووطنه وفلسطين وغزة أغـلى ما يمكن أن يقدمه إنسان"، مؤكداً أن "السيد نصر الله خطط لنا لمستقبل طويل".
وأكد فضل الله، في حديث لـ"الميادين"، أن "نصر الله أشرف على مدى ثلاثين عاما على هذه المسيرة بحيث أن أي طارئ لا يمكن أن يهزها، فالمقاومة بهيكليتها ومواقعها وأسلحتها متماسكة وبنيتها صلبة وهي تدافع عن بلدها في قلب الحرب"، مشدداً على اننا "نملك الإيمان والإرادة والصلابة ودم السيد نصر الله يغلي في دماء مئات آلاف المقاومين المستعدين للقتال".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: نصرالله خطط لنا لمستقبل طويل وأي طارئ لا يمكن أن يهز هذه المسيرة التي خطط لها على مدى ثلاثين عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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