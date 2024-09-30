سلاح الجو الألماني سيجلي بعض موظفي سفارة برلين في بيروت وأفراد عائلاتهم إضافة إلى مواطنين ألمان يعانون من مشاكل صحية

أعلنت الحكومة الالمانية بأنها أرسلت طائرة تابعة لسلاح الجو إلى لبنان لإجلاء بعض موظفي سفارتها في بيروت وأفراد عائلاتهم إضافة إلى مواطنين ألمان يعانون من مشاكل صحية. وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع أن "طائرة لسلاح الجو من طراز أيه321 توجّهت إلى بيروت اليوم لدعم مغادرة زملاء وعائلاتهم". وأوضحتا أنه سيتم أيضا نقل "المواطنين الألمان المعرّضين للخطر خصوصا بسبب ظروفهم الصحية" على متن الطائرة ذاتها.

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