أسواق سياحية.. تفاصيل لقاء وزير السياحة الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، سيلفيا مِنسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والوفد المرافق لها من أعضاء الغرفة وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة القادمة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والوفد المرافق لها، مؤكداً العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات؛ لا سيما السياحة والآثار.

واستعرض فتحي ملامح استراتيجية الوزارة الحالية والتي ترتكز بشكل أساسي على تنويع الأنماط والمنتجات السياحية، والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة، حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، بالإضافة إلى تنويع الأسواق السياحية المستهدفة؛ بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والاستدامة السياحية.

واستعرضت الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، الأنشطةَ التي تقوم بها الغرفة في مصر واللجان الموجودة بها وأهدافها، واستعرضت عدة آراء ومقترحات لتعزيز التعاون مع الوزارة.

وتم تبادل وجهات النظر لأوجه التعاون الممكنة بين الوزارة والغرفة، والتعاون في مجال التدريب لبناء قدرات ومهارات العاملين في قطاع السياحة وتعزيز الوعي السياحي لديهم ولدى المواطنين والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، وتم الاتفاق على التواصل خلال الفترة المقبلة؛ لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.