الداخلية العراقية: مطار بغداد تعرض للقصف بصاروخين كاتيوشا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تعرض مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، إلى خرق بقصف صاروخين كاتيوشا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد تحاول عناصر خارجة عن القانون تعكير صفو الأمن، وكان آخرها ما حصل من خرق فجر اليوم على مطار بغداد الدولي وسقوط صاروخين نوع كاتيوشا الأول في المرآب الخاص بالفوج الثاني لجهاز مكافحة الإرهاب والآخر في ساحة متروكة داخل المطار".

وأوضحت أنها "باشرت بإجراء التحقيق بحق القوة الماسكة للمنطقة في منطقة العامرية ببغداد التي حصل من قاطع مسؤوليتها الخرق ، وإيداع آمر القوة التوقيف لمعرفة أسباب وملابسات هذا التهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وشددت الوزارة على أنها "ستحاسب بقوة كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن واستقراره".