ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريح له، إن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أميركا تتابع الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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