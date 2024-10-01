الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال محمد جعفر قصير المسؤول عن نقل الأسلحة من إيران والجماعات المتحالفة معها إلى حزب الله

اعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال محمد جعفر قصير المسؤول عن نقل الأسلحة من إيران والجماعات المتحالفة معها إلى حزب الله في ضربة الضاحية الجنوبية.

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