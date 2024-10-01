متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الهجوم الصاروخي المحتمل من إيران من المتوقع أن يكون واسع النطاق

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن أي هجوم صاروخي من إيران من المتوقع أن يكون على نطاق واسع، وحث المواطنين على الاحتماء في غرف آمنة في حال حدوثه.

واوضح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن وابلا من الهجمات الصاروخية التي استهدفت منطقة تل أبيب، والتي تسببت في إطلاق صفارات الإنذار، أطلقته جماعة حزب الله اللبنانية.