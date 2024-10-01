اخبار العالم

نتانياهو: مصممون على إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم

0 نشر
0 تبليغ

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أننا "في ذروة المواجهة مع المحور الإيراني وسنكون موحدين"، لافتا الى أننا "مصممون على إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: مصممون على إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا