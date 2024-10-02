صدور التقرير رقم 7 عن الوضع الأمني في لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية

اصدرت رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، التقرير رقم 7 في شأن الوضع الأمني في لبنان، جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليه.

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