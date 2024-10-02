نائب رئيس البرلمان اللبناني: نرفض الاعتداء على سيادة بلادنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب اليوم الأربعاء تمسك الحكومة اللبنانية بضرورة وقف إطلاق النار ومنع توسع دائرة الحرب .. قائلا: "إن الاحتلال الإسرائيلي دخل خلال الحرب الإجرامية القائمة بالجنوب بعض المناطق واعتدى على السيادة اللبنانية".

وأضاف بوصعب في مؤتمر صحفي عقده اليوم - : "أنه لن يتم حل تلك الحرب ولن يعود النازحون ولا سكان شمال فلسطين المحتلة إلى أراضيهم إلا بحل دبلوماسي، فالحرب قد تكون طويلة ومن هذا المنطلق نؤكد أن موضوع النازحين سيمثل عبئا كبيرا إذا ما استمرت الأوضاع وسيطلب مساعدات كبيرة".

وأشار نائب رئيس البرلمان اللبناني إلى أنه يجري بحث مسألة تأمين المساعدات المقدمة للنازحين..منوها في هذا الصدد بأنه تم التواصل مع عدد من الدول الصديقة للبنان ، حيث أعلنت عدة دول عن تقديم دعم منها الإمارات وقطر.

وقال بوصعب: "نسعى مع جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين لإيجاد مساحة مشتركة تسمح بانتخاب سريع لرئيس الجمهورية لإعادة تكوين المؤسسات الدستورية، وتفعيل دوره في هذا الظرف الاستثنائي الخطير".. لافتا إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري قد أبدى مرونة أكبر فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وأصبح على النواب والأحزاب مسئولية ذلك حتى يكون هناك تفاهم على رئيس معين .. مؤكدا ضرورة وضع مصلحة لبنان أولا وأخيرا فطالما هناك عدوان إسرائيلي على لبنان، فسيبقى الشعب اللبناني واحدا وموحدا.