السفارة اليمنية بـ"قطر" تعلن قرب تدشين إصدار البطائق الشخصية لأبناء الجالية

المنامة - ياسر ابراهيم - إطلع فريق من وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأحد، على سير الترتيبات النهائية في القسم القنصلي بالسفارة اليمنية بقطر، لبدء إصدار البطائق الشخصية لأبناء الجالية اليمنية.

وأوضح السفير اليمني في قطر "راجح بادي"، في تغريدة نشرها على صفحته في منصة "إكس" أن الفريق المكلّف من وزارة الداخلية، ومصلحة الأحوال المدنية، "إطلع وأشرف على الإجراءات الجارية في القسم القنصلي في السفارة لإصدار البطائق الشخصية لابناء الجالية اليمنية".

وأكد أن القسم القنصلي بالسفارة "سيبدأ خدماته في إصدار البطائق لأبناء الجالية خلال الايام القليلة القادمة، ولفترة زمنية محددة".

وثمن السفير بادي، دور قيادة وزارتي الخارجية والداخلية، لحرصهم على توفير احتياجات أبناء الجالية اليمنية بقطر، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجههم.