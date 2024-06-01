شركة بريطانية تعلن عن واقعة في البحر الأحمر وتقول إنها "تحقق في الأمر"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت، عن واقعة في البحر الأحمر غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وحسب وكالة رويترز، فقد قالت "أمبري إنها تلقت معلومات تشير إلى نشاط صاروخي على بعد 47 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "أنها تلقت بلاغا عن واقعة قرب الموقع ذاته".

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر.

وتستهدف حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم المراكز السكانية باليمن، السفن قبالة سواحلها منذ شهور.

وتقول الحركة إنها تنفذ هذه العمليات تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في غزة.