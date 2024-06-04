المهرة.. النيابة العامة تنفذ حكم القصاص الشرعي بحق مُدان بجريمة قتل بالغيضة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت النيابة العامة بمحافظة المهرة، صباح الثلاثاء، في ساحة السجن المركزي حكم القصاص بحق الجاني "رياض عوض محمد علي"، وهو من أهالي الغيضة، وأدين بقتل المجني عليه "محمد سعد عبدالله الخلافي" عمدًا وعدوانًا.

وحسب إعلام النيابة في المهرة، فقد تم تنفيذ الحكم بعد رفض أولياء دم المجني عليه العفو، وذلك بحضور رئيس نيابة استئناف المهرة القاضي "هاني صالح بلحاف"، وعدد من القضاة والمسؤولين الأمنيين.

وكان الحكم الصادر عن محكمة الغيضة الابتدائية في 6 ديسمبر 2024 قد قضى بإعدام المتهم رميًا بالرصاص، وهو ما أقرته المحكمة العليا وصادق عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار القاضي بلحاف الى أن تنفيذ هذا الحكم يأتي استجابة لجهود معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الذي حرص على تسريع إجراءات المصادقة.