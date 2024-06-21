قوة الاتحاد الأوروبي: صد الحوثيين في البحر الأحمر يتطلب مضاعفة الأسطول

المنامة - ياسر ابراهيم - قال قائد عملية القوات البحرية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى حماية السفن في البحر الأحمر إن القوة البحرية التي ينشرها الاتحاد تحتاج إلى أكثر من الضعف بسبب الهجمات المتصاعدة التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران، وفق ما أفادت وكالة بلومبرج.



وتقوم أربع سفن تابعة للاتحاد الأوروبي بدوريات في المياه قبالة سواحل اليمن منذ فبراير/شباط. وقال الأدميرال فاسيليوس جريباريس في مقابلة يوم الأربعاء، إنه خلال ذلك الوقت، قدمت القوات "مساعدة وثيقة" لـ 164 سفينة، وأسقطت أكثر من اثنتي عشرة مركبة جوية مسيرة ودمروا أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.



وأدت حملة الحوثيين إلى زعزعة حركة الشحن العالمية، مما أجبر العديد من السفن على الإبحار آلاف الأميال حول جنوب إفريقيا بدلاً من ذلك - على الرغم من عملية الاتحاد الأوروبي والقصف الأمريكي والبريطاني الذي بدأ في يناير.



وقال جريباريس إن التحذير الذي أطلقته حركة الحوثي الشهر الماضي بأنها ستستهدف السفن المملوكة لشركات ترسو حتى سفينة واحدة تابعة لها في إسرائيل زاد من المخاطر التي تواجه شركات الشحن التجارية. حيث كان في بروكسل هذا الأسبوع للضغط من أجل الحصول على موارد إضافية.



وأضاف: "ليس لدينا الكثير من الأصول، والمنطقة بأكملها التي يتعين علينا تغطيتها هائلة". "إنني أضغط على جميع الدول الأعضاء لتوفير المزيد من الأصول."



وتمتلك البحرية الأمريكية مجموعة حاملة طائرات في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات' يو إس إس دوايت دي أيزنهاور' وثلاث سفن حربية، وفقًا لموقع military.com.



وفي الأسبوع الماضي، ضرب المسلحون السفينة Tutor التي تحمل الفحم بقارب مسير مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم الفلبيني وقد غرقت السفينة يوم الخميس.



وفشلت حملات القصف الأمريكية والبريطانية في وقف الهجمات، وبدلاً من ذلك أدت إلى استهداف السفن المرتبطة بالبلدين في كثير من الأحيان.



وحذر الحوثيون من عملية موسعة لمهاجمة السفن في البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أنهم لم يظهروا سوى القليل من الأدلة على قدرتهم على ضرب السفن البعيدة.



وقال جريباريس إن مهمة الاتحاد الأوروبي لديها تفويض دفاعي وأي زيادة في حجم أسطولها الذي يقوم بدوريات في البحر الأحمر ستكون لتمكين القوة من زيادة نطاقها الجغرافي، بدلا من تبني موقف أكثر تصادميا..



وقد أدى العدد المحدود من السفن الموجودة تحت تصرفها إلى حصر عملية "أسبيدس" في جزء صغير من جنوب البحر الأحمر، بالقرب من مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي - وهي نقطة الاختناق حيث تكون السفن معرضة بشكل خاص للهجمات.



وقال المسؤول الأوروبي: "هناك يوميا حوالي 40 أو 50 سفينة تبحر صعودا ونزولا في المضيق، لذا فهناك حاجة إلى عدد كبير من السفن لنكون قادرين على توفير هذه الحماية المباشرة"، مضيفا "هناك حالات لا نتمكن فيها من توفير هذه الحماية الوثيقة ولكننا نحاول التعامل مع الحجم."



وينتهي التفويض الحالي لعملية اسبيدس في فبراير 2025، على الرغم من أن جريباريس قال إنه يتوقع تمديدها.

