الكويت تبحث مع الجزائر وسان ماينو والولايات المتحدة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الكويتي الكويتي عبد الله اليحيا، مع وزيري خارجية الجزائر وسان مارينو ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف كلا على حدى، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم السبت أن ذلك جاء على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك - أنه خلال لقاء عبد الله اليحيا مع نظيرة وزير خارجية جمهورية سان مارينو، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعكس مدى عزم البلدين على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وتمتينها وهي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما بحث وزير الخارجية الكويتي مع وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتناول وزير الخارجية الكويتي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.