القوات الروسية توجه ضربات صاروخية لمستودعات ذخيرة أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قواتها العسكرية نفذت ضربات صاروخية من خلال استخدام نظام "إسكندر" الصاروخي، مما أدى إلى تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" : "نفذت القوات الصاروخية التابعة للجيش الروسي ضربات صاروخية باستخدام نظام "إسكندر" الصاروخي استهدفت خلاله مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت مخزنة في مصنع يوجماش الواقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضافت الوزارة أنه نتيجة للهجوم، تم تدمير ثلاثة مستودعات تحتوي على ذخيرة للطائرات والمسيرات المختلفة.

أوكرانيا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء قصف روسي على منطقة سومي

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم السبت مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، جراء هجوم مزدوج بطائرات بدون طيار روسية، استهدف مستشفى محلي في منطقة "سومي".

وأضاف تقرير للشرطة الأوكرانية بثته وكالة أنباء "يوكرين فورم"، أن الروس شنوا ضربة مزدوجة استهدفت مستشفى وقطاعا سكنيا في منطقة سومي باستخدام طائرات بدون طيار، وتعمل الجهات المعنية مع خدمة الطوارئ لتقييم آثار الهجوم الروسي.

وأوضحت أنه تجري حاليا عملية بحث وإنقاذ.. مشيرة إلى أن من بين القتلى شرطي، فيما أصيب آخر.