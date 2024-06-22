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عدن - ياسمين التهامي - معجزة.. ضعى زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسدك ولن تستغني عنها طيلة حياتك
ضعى زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم
يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة جدا للشعر والجسم، مثل الحديد والكالسيوم والمنجنيز، بالإضافة إلى أنه مضاد للفطريات والبكتيريا، وإضافة القرنفل على زيت الزيتون بعد طحنه يساعد على علاج أي تلف بالشعر، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، وهي كالتالي:
- يساعد على لمعان ونعومة الشعر ويمنع تساقطه.
- يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.
- يحفز نمو الشعر، بالإضافة إلى أنه يخلصنا من حشرات الشعر المزعجة.
- يعالج تلف وتقصف الشعر ويرطب الشعر الجاف.
- يعمل على إنبات الشعر بسرعة، ويساعد على إطالته.
- التخلص نهائيا من قشرة الشعر.
- يخفف من ظهور الشعر الأبيض؛ لأنه يساعد على إنتاج المادة التي تساعد على تلوين الشعر.
- علاج تلف الشعر بسبب استخدام الصبغات والسيشوار والمكواة.
- يحافظ على الكيراتين الطبيعي الموجود بالشعر.
- يعمل على زيادة كثافة الشعر، حيث أنه يعيد إنبات الشعر.
- يحتوي زيت الزيتون على نسبة كبيرة من فيتامين E، وبالتالي يساعد على علاج الشعر المجهد والتالف
طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل
لتحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل والاستفادة من فوائدها العديد للشعر يجب إحضار ملعقتان من القرنفل مع نصف كوب من زيت الزيتون، ثم بعد ذلك اتباع الخطوات التالية:
- وضع زيت الزيتون مع القرنفل في إناء على نار هادئة لمدة دقائق.
- ترك زيت الزيتون القرنفل حتى يبرد.
- استخدام كمية قليلة من الزيت وتدليك فروة الرأس جيدا.
- تمشيط الشعر وترك الزيت عليه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- غسل الشعر بالماء والشامبو جيدا للتخلص من أي أثر للزيت.
- يمكن تكرار الوصفة ثلاث مرات خلال الإسبوع للحصول على أفضل نتائج.
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