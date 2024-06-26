شكرا لقرائتكم خبر عن تجربتي مع وصفة كولاجين القهوة لشد ونضارة البشرة وتبيضها زيادة بـ 10 درجات من أول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجربتي مع وصفة كولاجين القهوة لشد ونضارة البشرة وتبيضها زيادة بـ 10 درجات من أول

يعد كولاجين القهوة من أهم أنواع الكولاجين الطبيعي التي يمكن استخدامها على الوجه حيث إنها تعطي نتيجة فعالة من أول استخدام وتمد البشرة بنسبة كلوجين عالية وتساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة وتساعد على التخلص من التجاعيد وتمنح البشرة النضارة والحيوية و تعطي البشرة التفتيح اللازم لها وتقضي على جميع البقع وأثار الحبوب والبثور لذلك أخذ العديد يبحث عن طريقة عمل كولاجين القهوة وسوف نوضح لكم طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير كولاجين القهوة

يحضر ذلك الكولاجين من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.وصفة القهوة وعصير الليمون

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة التي تساعد على التخلص من التجاعيد وتساعد على نضارة قوية للبشرة بفضل عصير الليمون وسوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال الآتي.

عصير ليمون.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت الأرجان.

طريقة تحضير الوصفة :

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ونوضحها لكم من خلال الآتي .

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من الخطوط الدقيقة من أول استخدام.ملعقة من القهوة.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الفازلين.

نقطة دم غزال.

الماء.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال الآتي.

نحضر الخميرة والقهوة ونضعهم في وعاء ونقلبهم جيدا حتى تختلط المكونات.

ثم نضع عليهم الماء ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع به زيت الزيتون والفازلين.

ثم نضعه في الميكرويف لعدة الثواني حتى يذوب الفازلين.

ثم بعد ذلك نضعهم على الخليط ونقلب المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة.

ثم بعد نقوم بغسل الوصفة بالماء، سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتخلص من التصبغات واثار الحبوب و الخطوط الدقيقة والتجاعيد من أول استخدام للوصفة.