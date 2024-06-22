لحج.. مسلحون قبليون يتصدون لقوة تابعة للانتقالي ويستولون على عربتين عسكريتين

داهمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، إحدى البلدات في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، جنوب اليمن، بحُجة القبض على مطلوبين لديها.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن قوات مدججة بعربات مصفحة وآليات عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي، داهمت منازل المواطنين وحاولت التوغل في منطقة الرجاع بمديرية طورالباحة بحجة البحث عن مطلوبين لها.



وأضاف، أن هذه الأحداث، جاءت على خلفية مقتل أحد أقارب نبيل المشوشي، قائد اللواء الثالث دعم وإسناد (حزام أمني)، أثناء اشتباكات مع مسلحين محليين الاثنين الماضي في مديرية البريقة غربي مدينة عدن.



وذكر المصدر، أن أهالي منطقة الرجاع، تصدوا للحملة العسكرية، وتمكنوا من الاستيلاء على مدرعة وطقم مدرع، بالإضافة إلى أسر بعض الجنود (لم يذكر عددهم)، وفرار آخرين.



وثاني أيام عيد الأضحى، اقتحم جنود من قوات الانتقالي منزلا لشخص من قبيلة العقارب في منطقة بئر احمد بمديرية البريقة غربي عدن، واختطفوا فتاة قاصرة من داخل منزلها وافرج عنها لاحقا.



والاثناء الاقتحام اندلعت اشتباكات بين قوات الانتقالي ومسلحين من قبيلة العقارب، قتل أحد الجنود ويدعى عبدالعليم الرضامي المشوشي (نجلة شقيقة نبيل المشوشي)، وأصيب آخر.



عقب ذلك، عززت قوات الانتقالي، بعناصر آخرين وقامت بمداهمة بيوت العقارب، واختطفت العشرات من المواطنين.