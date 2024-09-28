تكنولوجيا: لينوفو تُظهر مدى جودة أداء جهاز Legion اللوحي القادم في الألعاب ثلاثية الأبعاد وألعاب RPG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو لإطلاق أحدث أجهزة الحواسب اللوحية المخصصة للألعاب، Legion Y700، في الصين في 29 سبتمبر.

كنا نعلم بالفعل ان الجهاز سوف يحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen 3 القوية، ولكن تشارك الشركة الآن بعض نتائج الأداء الأولية لـ Legion Y700 (2024) لإثارة الحماس.

وفقًا لمنشور Weibo الخاص بشركة لينوفو، يمكن لجهاز Y700 تقديم معدل 59.8 إطارًا في الثانية في المتوسط ​​في ألعاب الهاتف المحمول ثلاثية الأبعاد، والتي تم اختبارها بدقة 2560 × 1600 بكسل. يعد هذا أمرًا لائقًا، خاصة بالنظر إلى استهلاك الطاقة المنخفض الذي يبلغ 8.8 واط فقط.

كما تطالب لينوفو بمعدل 59.9 إطارًا في الثانية في ألعاب تقمص الأدوار في العالم المفتوح، مع دقة عرض تبلغ 1728 × 1080 بكسل وسحب طاقة يبلغ 9.5 واط.

تعرض الصورة التشويقية مشهدًا من Genshin Impact بشكل ملائم. وعلى الرغم من عدم ذكر ألعاب محددة، يشير هذا إلى أن جهاز Y700 يمكنه التعامل مع الألعاب الثقيلة دون بذل أي جهد.

وأخيرًا، يُظهر معيار ألعاب الهاتف المحمول القتالية متوسطًا يبلغ 59.9 إطارًا في الثانية بدقة 2304 × 1440 بكسل.

يوجد أيضًا نظام تبريد بغرفة البخار للحفاظ على درجات الحرارة منخفضة. وهي تعتبر كبيرة الحجم، حيث يبلغ حجمها 10.004 ملم مربع، والتي تقول لينوفو إنها بحجم شاشة الهاتف المحمول.

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