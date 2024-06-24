شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تحدد منتصف يوليو المقبل موعدا لاستئناف اولى رحلاتها بين عدن ودبي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفاد نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية الاستاذ محسن حيدرة اليوم الأحد بأن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين اليمن والإمارات يبدأ اعتبارا من منتصف شهر يوليو القادم.
وأكد حيدرة أن استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين يأتي في إطار جهود قيادة الشركة ممثلة بالكابتن ناصر محمود محمد- رئيس مجلس الإدارة، ومساعيها الحثيثة لتوسيع وزيادة وجهات رحلات طيران اليمنية اقليميا ودوليا، بهدف تسهيل تنقل اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، مشيرا الى انه تم جدولة اولى الرحلات ( عدن _الريان_آل مكتوم _عدن ) ضمن جداول رحلات اليمنية المقررة في تاريخ 15 يوليو
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