تعرض سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا لهجوم صاروخي في بحر العرب قبالة اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تجارية في بحر العرب أبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها يوم الاثنين، مؤكدة أن الطاقم آمن وإن السفينة تتجه إلى مقصدها التالي.



وحدد مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن في وقت لاحق أن السفينة هي حاوية ترفع علم ليبيريا.

وقال إن تعرضت لهجوم بصاروخ في أثناء إبحارها ببحر العرب لكنها لم تصب. وكانت السفينة تبحر على بعد 246 ميلا بحريا جنوب شرقي نشطون باليمن.



وأضاف المركز أن السفينة أبلغت عن سقوط صاروخ في الماء على بعد نحو 50 مترا من الجانب الأيمن للسفينة.



وأضاف المركز في مذكرة “السفينة تعرضت لهجوم على الأرجح للاعتقاد بأنها ترتبط بإسرائيل”.



وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات ملاحية منذ نوفمبر تشرين الثاني قائلة إنها تتضامن بذلك مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.



وفي عشرات الهجمات التي شنوها، أغرق الحوثيون سفينتين، واستولوا على أخرى، وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.



المصدر: رويترز