تعز.. اللجنة الحكومية تشدد على ضرورة فتح بقية الطرق الرئيسة لتسهيل مرور المواطنين والبضائع

شددت لجنة المفاوضات الحكومية بشأن فتح الطرقات في تعز، الإثنين، على ضرورة فتح ميليشيا الحوثي الخطوط الرئيسة الأخرى لتسهيل مرور المواطنين والبضائع من وإلى المدينة المحاصر منذ سنوات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة عبدالكريم شيبان استعرضت فيها جدول الأعمال ومستجدات فتح طريق جولة القصر، وفق ما أفاد عضو اللجنة نبيل جامل عبر منصة "إكس".



وفي الاجتماع جرى الوقوف علي بعض الخروقات التي تمارسها مليشيا الحوثي ومنها السماح بدخول المسلحين وكذا محاولات البعض تهريب العملات الأجنبية لخارج المحافظة.



وناقشت اللجنة الحكومية "تأخر رد مليشيا الحوثي بفتح طريق الستين عصيفرة وطريق الستين مفرق شرعب - مصنع السمن والصابون".



واطلعت اللجنة،"تقرير سير العمل في المدخل الشرقي حيث قدم عضو اللجنة اللواء عبدالعزيز المجيدي اركان حرب المحور تقرير مفصل عن أعمال نقاط التفتيش وإجراءات استقبال القادمين للمحافظة".



وأشادت اللجنة "بالمواقف الوطنية للحاضنة الشعبية، وخاصة المواطنين القادمين من مناطق سيطرة الحوثي وحرصهم علي أمن واستقرار المدينة"، مؤكدة "علي أهمية قيام الحوثيين بفتح بقية الطرق الرئيسة للمدينة وتسهيل مرور المواطنين والبضائع".

