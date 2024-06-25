الحديدة.. القوات المشتركة تعتقل قياديا في الحزب الاشتراكي بحيس

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، باعتقال قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية حيس، جنوب الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر من قوة اللواء السابع -عمالقة- التابعة للقوات المشتركة بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اعتقلت مساء أمس، القيادي في فرع الحزب الاشتراكي بمديرية حيس (عبده علي خيشن ـ52 عاماً).



ونقلت المصادر عن مقربين من أسرة "خيشن"، القول إن العناصر اقتادته إلى سجن أمن اللواء خارج مركز المدينة.



وأوضحت المصادر أن اعتقال القيادي الإشتراكي جاء بعد ساعات من انتقاده لقيادة اللواء التي تلزم أفرادها بقطع جوازات سفر، وتقوم بتوقيف الإعاشة اليومية عقاباً للمتأخرين أو الرافضين لتلك التوجيهات.



وأبدت أسرة "خيشن" قلقها من سوء ظروف الاعتقال في سجن أمن اللواء، مطالبة محافظ المحافظة بالتدخل للإفراج عنه خصوصاً وأنه يعاني من أعراض صحية نتيجة خضوعه قبل فترة وجيزة لعملية جراحية.



وأشارت المصادر إلى أن قيادة اللواء السابع -عمالقة- أصدرت مؤخراً توجيهات صارمة تلزم أفراد اللواء بقطع جوازات سفر بحجة استعدادهم للعلاج خارج الوطن في حال الإصابة، وتفرض عقوبات مالية على من يرفضون أو يتأخرون في تنفيذ ذلك، مبدية استغرابها من توقيت تلك التوجيهات التي لم تُصدر حتى إبان استعار المعارك مع الحوثيين قبل إعلان الهُدنة في أبريل 2022.

