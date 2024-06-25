مليشيات الحوثي تقصف قرى آهلة بالسكان شمالي الضالع  

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، قصفًا عشوائيًا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مستهدفةً القرى والمناطق الآهلة بالسكان شمال وشمالي غرب محافظة الضالع.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية شنت، أمس الاثنين، قصفًا مدفعيًا بقذائف مدفعية 23 ومقذوفات pmb ومختلف العيارات النارية والأسلحة الرشاشة مستهدفةً القرى والمناطق الأهلة بالسكان في "حجر المشاريع، قروض، سُليم، ومُريس" حسب "سبتمبر نت".



وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى ترويع الأطفال والنساء.



وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة من هجماتها ضد المدنيين في محافظة الضالع متسببة بسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، وأضراراً مادية كبيرة لحقت بالمنازل والممتلكات.

