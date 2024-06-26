مسؤول حقوقي: قوات العمالقة تحتجز تعسفياً ثلاثة مواطنين منذ شهرين في سجن غير رسمي بشبوة

كشف مسؤول حقوقي، اليوم الأربعاء، عن استمرار قوات العمالقة المدعومة من الإمارات، باحتجاز ثلاثة مواطنين منذ شهرين في سجن غير رسمي بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقال رئيس منظمة ضمير للحقوق والحريات، الناشط الحقوقي ناصر الخليفي، إن قوات العمالقة تحتجز منذ 26 أبريل الماضي بأحد السجون غير الرسمية بشبوة كلا من (مهدي منصر لكدم، وذياب حاتم بريك، وعبدالناصر الغسيلي).



وفي حين لم يُشر "الخليفي" في منشوره له على صفحته بالفيسبوك، إلى دوافع وملابسات الاحتجاز، فقد دعا القوات المتورطة في الحادثة إلى إحالة المحتجزين للقضاء في حال إدانتهم بفعل مخالف للقانون، أو الافراج عنهم.



وشدد الناشط الحقوقي على أن "حجز الحريات والاحتجاز التعسفي دون الاحالة للقضاء يعد انتهاك لحقوق الانسان".



ومنذ سيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قبل نحو عامين تشهد محافظة شبوة فوضى أمنية عارمة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

