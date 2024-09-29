«أبوظبي للدفاع المدني» تحدد إرشادات السلامة للمدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

حددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إرشادات السلامة عند الذهاب والعودة من المدارس، لافتة إلى أنه ينبغي اتباع إرشادات السلامة عند الحالات التالية والتي تشمل: أولاً انتظار الحافلة المدرسية في مكان آمن وبعيد عن الشارع. ثانياً، عدم الاندفاع للصعود إلى الحافلة المدرسية قبل توقفها تماماً. ثالثاً، عدم المبادرة بالنزول حتى تتوقف الحافلة تماماً. رابعاً.. مغادرة الحافلة بهدوء وتجنب التزاحم.

وتحرص هيئة أبوظبي للدفاع المدني على تقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح المهمة للحماية والوقاية من الحوادث، وتعريف الهيئات التدريسية والعاملين في المدارس بأجهزة الإنذار والمكافحة، ما يشمل الطفايات وكواشف الدخان وطرق استخدامها لمكافحة الحريق، والحد من انتشاره.

ودعت الهيئة إلى تقديم إرشادات حول متطلبات واحتياجات سلامة الطلبة، والتأكد من إلمام جميع الطلبة وموظفي الهيئة التدريسية بالمتطلبات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات. كما وتحرص الهيئة على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات في البيئة المدرسية، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم، وحمايتهم من مخاطر الحريق والحوادث المفاجئة.