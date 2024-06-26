رئيس أركان محور تعز يشدد على اليقظة العالية ورفع مستوى التعاون مع المقاومة الوطنية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد رئيس أركان محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي، اليوم الأربعاء، على ضرورة اليقظة العالية ورفع مستوى التعاون مع وحدات المقاومة الوطنية في مديريات الساحل غربي المحافظة جنوب غربي اليمن.



جاء ذلك خلال تفقده المقاتلين الأبطال في قطاع لواء النصر، غربي محافظة تعز، وحيث اطلع على مستوى الانضباط والجاهزية القتالية، وفق المركز الإعلامي لمحور تعز.



وأشاد العميد المجيدي، بمستوى الانضباط والجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال اللواء، مثمنًا أدوارهم البطولية في دحر مليشيا الحوثي الإرهابية.



وشدد أركان محور تعز، على اليقظة العالية ورفع مستوى التعاون بين وحدات المحور والوحدات التابعة للمقاومة الوطنية (في المخا) لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية، موجهاً بالاهتمام بالحاضنة الشعبية والتواصل الدائم معهم وتقديم العون لهم.



من جانبهم، جدد أبطال اللواء العهد للقيادة السياسية والعسكرية بالدفاع عن الجمهورية، مؤكدين جاهزيتهم العالية واستعدادهم الدائم لتحرير ما تبقى من الوطن من تحت سيطرة المليشيا الحوثي الإرهابية.

