صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 37 ألفا و877 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و877 شهيدا و86 ألفا و969 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقالت الوزارة في بيان قدمت فيه التقرير الإحصائي لليوم الـ 268 للحرب على القطاع: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و877 شهيدا و86 ألفا و969 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و 111 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



كما أشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.



كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.



المصدر: الأناضول