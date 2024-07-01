الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنًا من نابلس صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائمه الوحشة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مواطنا من مدينة نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت المدينة صباحا، وحاصرت أحد المنازل في شارع "إسو"، واعتقلت المواطن قاسم العكليك، وهو أسير محرر أمضى 20 عاما في سجون الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلتنا، بأن أعددا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.

وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، قبل ان تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجريف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم.

وتوجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، في الوقت الذي قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم.