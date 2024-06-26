شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 5 دول على قائمة الخطر..عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل ويحذر من زلازل قوي يضرب المنطقة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار عالم الزلازل الهولندي الشهير، فرانك هوجربيتس، قلق سكان المنطقة العربية مجددًا بتحذيراته من هزة أرضية قوية قد تضرب عددًا من الدول خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار هوجربيتس، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن خليج عدن في اليمن والعراق وتركيا وسوريا وإيران تقع جميعها ضمن نطاق النشاط الزلزالي المتوقع.

وتأتي تحذيرات هوجربيتس هذه في أعقاب سلسلة من التوقعات التي تحققت بالفعل خلال الشهر الماضي، مما أكسبه مصداقية كبيرة بين المتابعين.

ووفقا لهوجربيتس، فإن اقتران الشمس مع عطارد والزهرة، بالإضافة إلى اقتران القمر مع المريخ، قد يؤدي إلى نشاط زلزالي قوي إلى كبير في المنطقة.

وتشير التوقعات إلى أن تركيا هي الأكثر عرضة للزلزال، بينما تشمل الدول المعرضة للخطر أيضًا سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وقد حث هوجربيتس سكان هذه الدول على أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة أي هزات أرضية محتملة.

وتفاعل العديد من المتابعين مع تحذيرات هوجربيتس، معبرين عن قلقهم وخوفهم من وقوع زلزال مدمر.

وبينما لا يمكن الجزم بوقوع الزلزال بشكل مؤكد، إلا أن تحذيرات هوجربيتس تُعد بمثابة جرس إنذار يدفعنا إلى الاستعداد والتأهب لأي كارثة طبيعية محتملة..