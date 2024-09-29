الامارات | 408 قطع أثرية.. من أعماق البحر إلى متحف هاينان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في مدينة تشيونغهاي في مقاطعة جزيرة هاينان جنوب الصين، فعاليات معرض يضم أكثر من 400 قطعة أثرية، انتشلت من حطام سفينتين قديمتين اكتشفتا في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، أن القطع الأثرية كانت مغمورة في البحر لأكثر من 500 عام على عمق أكثر من 1500 متر.

ويقع المعرض في متحف الصين (هاينان) في بحر الصين الجنوبي، ويغطي مساحة تقارب 1000 متر مربع، حيث يعرض ما مجموعه 408 قطع أثرية من حطام السفينتين القديمتين، إلى جانب 34 قطعة أثرية مستعارة من متحف القصر ومتاحف أخرى، ليصل العدد الإجمالي للقطع المعروضة إلى 442.

واكتشف حطام السفينتين القديمتين في عام 2022 بالقرب من المنحدر القاري الشمالي الغربي في بحر الصين الجنوبي.