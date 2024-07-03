بدعم من المانحين.. "الفاو" تسعى لتنفيذ مشاريع إنتاج البذور المحلية في اليمن 

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقشت قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المسؤولين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن، تقرير الانجاز السنوي لمشاريع المنظمة في قطاعات الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية للعام 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن؛ كرس للإطلاع على خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع العام الجاري 2024م، وفقا لوكالة سبأ.

واستعرض الاجتماع، نتائج المشاريع المنفذة في المحافظات المستهدفة، والوقوف أمام المشاكل الرئيسية التي تعيق عمل المنظمة، وسُبل تجاوزها للوصول إلى الأهداف التي وضعتها المنظمة الرامية إلى الإرتقاء بقطاعي الزراعة والأسماك وتحسين الأمن الغذائي لبلادنا.

وبحث الاجتماع قضايا المتغيرات المناخية، وتأثيرات اعصار "تيج" على المحافظات الساحلية، ونتائجه السلبية على الأمن الغذائي وسبل العيش، وعلى بقية القطاعات في مجالات الزراعة والبيئة والصحة.

وتطرق الاجتماع، الى خطط منظمة (الفاو) لمشاريع العام الحالي 2024م الجاري تنفيذها في عموم المحافظات بدعم من المانحين الدوليين في عدد من المشاريع، ومنها ما يتعلق بزيادة إنتاج البذور المحلية، وتنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الحيوانية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشاريع تأهيل مراكز الإنزال السمكي، ودراسة البنية التحتية لمصائد الاسماك والمخزون السمكي، والوقوف على تداعيات المتغيرات المناخية وعوامل التكيّف معها، وقضايا البناء المؤسسي، ورفع قدرات المزارعين والصيادين وغيرها من المشاريع في القطاع الزراعي والسمكي.

ووقف المجتمعون، امام أوضاع القطاعين الزراعي والسمكي وما رافقها من تداعيات، والظروف الحالية التي تشهدها البلد من تداعيات والتي اثرت بشكل سلبي على مدخلات القطاع الزراعي والسمكي، وإعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنى التحتية ذات الإستدامة.