جوازات "تعز" تعلن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لحجز المواعيد لتخفيف الازدحام

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن فرع مصلحة الهجرة والجوازات بتعز، الثلاثاء، إطلاق خدمة الكترونية لحجز المواعيد للمواطنين الراغبين بقطع جوازات لتخفيف حدة الأزدحامات.

جاء ذلك في بيان مقتضب لإدارة العلاقات العامة والإعلام لفرع المصلحة بمحافظة تعز، نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، نقلا عن مدير فرع المصلحة العقيد صادق الدباني.

وقالت المصلحة، إنه "سيتم تدشين العمل بالموقع إلإكتروني الخاص بخدمة حجز مواعيد الحضور خلال الأيام القادمة".

وأكدت أن "بإمكان الجميع بدء حجز موعد مسبق لدى فرع المصلحة بتعز أثناء تنزيل رابط الموقع الذي سيتم نشره لاحقا في الصفحة الرسمية".

وعزت المصلحة الهدف من هذه التحديثات إلى "التخفيف من حالة الإقبال المتواصل بفرع المصلحة، الذي يعاني خلال هذه الفترة من ضغوطات عمل مستمرة؛ نتيجة الإزدحام اليومي الذي شكل عبئا كبيرًا على كافة الموظفين".

وأكد الدباني، أن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز المواعيد، سيسهم بشكل كبير في التخفيف من حالة الإزدحام، سيما في جانب الإعداد والتنظيم.

ولفت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من التحديثات المستمرة والتي تهدف إلى تطوير وتحديث مهام العمل بما يخدم الصالح العام.