مليشيا الحوثي تخطف "موظفاً في السفارة الهولندية ومسؤولاً تربوياً في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر حقوقية، اليوم الخميس، إن مليشيا الحوثي اختطفت موظفاً في السفارة الهولندية ومسؤولاً تربوياً في العاصمة صنعاء.



وذكرت أن عناصر المليشيا اختطفت "أكرم الأكحلي" الذي يعمل كمسؤول سياسات التنمية الدولية في سفارة مملكة هولندا لدى اليمن، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.



وأوضحت المصادر، أن المليشيا اختطفت الأكحلي، بعد أن داهمت منزله في شارع إيران بمنطقة حدة، مشيرة إلى أنها ترفض الإفصاح عن دوافع الاختطاف والكشف عن مكان احتجاز الأكحلي أو السماح له بالتواصل مع أسرته.



إلى ذلك اختطف الحوثيون في صنعاء التربوي "أحمد حسين النونو" من منزله.



ويعمل "النونو" وكيلاً لوزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، كما شغل مناصب هامة في التربية قبل انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على صنعاء.