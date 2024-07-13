40 بالمائة نسبة انخفاض مستوى الإنتاج السمكي في سواحل "لحج"

المنامة - ياسر ابراهيم - سجّلت محافظة لحج جنوبي اليمن، انخفاضًا قدره 40 بالمائة من مستوى الإنتاج السمكي في الشريط الساحلي للمحافظة مقارنة بالعام الماضي 2023.

جاء ذلك على لسان مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن بمحافظة لحج أحمد ذيبان، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وعزا مدير فرع الهيئة سبب هذا الانخفاض إلى ما أسماه بـ"المنع الرسمي القانوني لموسم اصطياد صنفَي الحبَّار، والأريكا".

وأوضح أن إجمالي مبيعات الإنتاج السمكي للشريط الساحلي بمحافظة لحج، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 م، 4 مليارات و 131 مليون و 200 ألف ريال يمني، فيما بلغ إجمالي الإنتاج السمكي للمدة نفسها، مليوناً و 32 ألف و 800 كيلو جرام.

وذكر أن سوق حراج مدينة الحَوطَة في لحج، المخصَّص لتوفير الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك لسكان المدينة ومناطق المديريات المجاورة لها، وصلت عائداته المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 م، إلى 16 مليوناً و 652 ألف و 400 ريال، من الأسماك الواردة إلى السوق من سواحل الجمهورية، بواقع 2 بالمائة خدمات من الأسماك المباعة فيه.

وأشار إلى أن سوق الحَوطَة، يُعَدُّ النشاط التجاري الأوحد التابع لفرع هيئة المصائد السمكية بالمحافظة حالياً، ويقدِّم خدماته للمواطنين من مديريات الحَوطَة، وتُبَن، والمُسَيمِير، وطُور البَاحَة، ورَدفَان.