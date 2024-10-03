اليمن.. الإفراج عن الصحفي محمد الصهباني بعد 12 يوماً من الاختطاف في سجون الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت مليشيا الحوثي، عن الصحفي محمد الصهباني بعد 12 يوماً من الاختطاف في سجونها بمناطق سيطرتها في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، على ذمة احتفالات ثورة سبتمبر المجيدة.

وكتب الصحفي الصهباني، مساء أمس، منشوراً على صفحته أكد فيه إطلاق سراحه من "المعتقل الصالح" بمدينة الحوبان، شرقي تعز.

وقال الصحفي المُفرج عنه "بحمد الله وتوفيقه، وتضامن الرفاق، والزملاء، تم إطلاقي مساء اليوم، من "سجن الصالح"، بعد أن قضيت فيه معتقلاً مع مجموعة كبيرة من أبناء مديرية خدير، بتعز، طوال 12 يوماً، منها 6 أيام في سجن المديرية، على خلفية احتفالات ثورة 26 سبتمبر".

وخلال الأسابيع الأخيرة شنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات مسعورة، طالت المئات في مناطق سيطرتها، من بينهم أربعة صحفيين (محمد المياحي، عبده مسعد المداني، فؤاد النهاري، محمد الصهباني)، على ذمة الاحتفالات بذكرى ثورة سبتمبر.