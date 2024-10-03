أونمها: مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بانفجار ألغام في الحديدة خلال سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اليوم الخميس، تسجيل حادثتين متعلقتين بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، خلال سبتمبر الفائت.

وقالت أونمها في بيان على منصة إكس، إن الحادثتين وقعتا في التحيتا والحوك وتسببتا بمقتل مدنيين (رجل وامرأة)، وإصابة مدني.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن اليمن لا تزال متأثرة بشدة بالأجهزة المتفجرة حيث تعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تضررًا بسبب القتال العنيف في الماضي والصراع المستمر على طول خطوط المواجهة في جنوب المحافظة.

وبهذه الحصيلة ارتفع إجمالي الضحايا إلى 30 قتيلاً و42 جريحاً منذ مطلع العام الجاري وفق احصائيات البعثة الأممية.