الضالع..قوات الانتقالي تعتقل ناشطاً مجتمعياً يقود مبادرة لفتح الطرقات

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقلت قوات المجلس الانتقالي في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، ناشط مجتمعي يقود مبادرة لفتح الطرقات المغلقة بفعل الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، اعتقلت يوم الخميس، منسق مبادرة الراية البيضاء لفتح الطرقات، (عمر محمد الضيعة) من إحدى نقاطها في خطوط التماس على الخط الرابط بين دمت وقعطبة شمالي الضالع.



وأوضحت المصادر أن عناصر الانتقالي اعتقلت "الضيعة" ونقلته إلى أحد سجونها بالضالع.



وأشارت المصادر إلى أن الضيعة كان في إطار مهمته لإقناع القوات المسيطرة على طريق (دمت ـ مريس ـ الضالع)، بفتحه لتسهيل تنقلات المواطنين، في حين بررت قوات الحزام اعتقاله بدخوله إلى منطقة التماس دون تنسيق مسبق.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الانتقالي تشترط التزام الضيعة بعدم العودة إلى المنطقة أو قيادة أي وساطة بهذا الشأن مقابل إطلاق سراحه.



و"الضيعة" سائق شاحنة من أبناء محافظة إب، ويقود مبادرة مجتمعية لفتح الطرقات المقطوعة جراء الحرب، وكان لمبادرته دور إيجابي في فتح طريق (مأرب ـ البيضاء) في يونيو الماضي.

