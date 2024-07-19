عدن - ياسمين التهامي - بذور الفلفل الاخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم وفي اقل من اسبوع هتخس 10 كيلو…جرب بنفسك

الاثنين 6 نوفمبر 2023 الساعة 07:52

عد الفلفل الأخضر هو نوع من الخضراوات الشهيرة والمفضلة في معظم أنحاء العالم يتميز بلونه الأخضر الزاهي وشكله الشبيه بالكبسة، وهو يتواجد بشكل شائع في مختلف الأطباق والمأكولات يعد الفلفل الأخضر جزءًا هامًا من تنوع الخضراوات والتغذية الصحية، ويحمل معه العديد من الفوائد الصحية، الفلفل الأخضر يمكن استخدامه في مختلف الوصفات والأطباق، سواء كان طازجًا في السلطات أو مطهيًا في الأطباق المشوية أو الحساء بالإضافة إلى فوائده الصحية، يمنح الفلفل الأخضر نكهة رائعة ولونًا جميلًا للوجبات، مما يجعله إضافة محببة لأي طبق. وصفة بذور الفلفل الاخضر لفقدان الو1 ملعقة صغيرة من بذور الكمون. 1 ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر. 1 كوب من المالطريقة: قم بسحق بذور الكمون وبذور الفلفل الأخضر بحيث تصبح ناعمة. يمكنك استخدام مطحنة البهارات أو الهرس اليدوي. ضع البذور المطحونة في إناء وأضف كوبًا من الماء. قم بتسخين الخليط على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان. ثم اخفض الحرارة واترك الخليط يغلي لمدة 5-10 دقائق. قم بإزالة الإناء من على النار واترك الخليط يبرد. صفي الخليط للتخلص من بقايا البذور واحتفظ بالسائل. قم بتناول هذا الشاي مرتين يوميًا، مرة في الصباح ومرة في فوائد بذور الفلفل الاخضر للتخسيس زيادة معدل الأيض: بذور الفلفل الأخضر تحتوي على مادة تسمى الكابسيسين، وهي مادة تمتلك القدرة على زيادة معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية. هذا يمكن أن يساعد في التخسيس. تقليل الشهية: الكابسيسين قد تقلل من الشهية، مما يجعلك تشعر بالامتلاء بسرعة أكبر وتقليل استهلاك الطعام. زيادة الحرارة الجسمية: يمكن للكابسيسين أيضاً زيادة حرارة الجسم قليلاً، مما يساعد على حرق الدهون. تحسين وظيفة الجهاز الهضمي: بعض البحوث تشير إلى أن الكابسيسين يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي.